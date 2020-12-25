شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المستشار أحمد سعد الأمين العام السابق للنواب وعضو برلمان 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم والدة المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام السابق لمجلس النواب، وعضو برلمان 2020، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بقرية بار الحمام بسيون غربية، ويقتصر العزاء علي الجنازة نظرا للظروف الحالية.
الجدير بالذكر، أن المستشار أحمد سعد الدين شغل منصب الأمين العام لمجلس النواب، فى برلمان 2015، وترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، حيث فاز فى انتخابات النواب 2020.
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