وفاة ضابط وإصابة أمين شرطة في انقلاب سيارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

توفي ضابط شرطة وأصيب أمين شرطة، في حادث انقلاب سيارة لوري تابعة لوزارة الداخلية اليوم الجمعة، على الطريق الصحراوي الغربي بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة على طريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، ووجود حالة وفاة ومصاب.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة شرطة رقم" 4384ب15" أمام مدخل قرية دير الجنادلة، وفاة "عبده .ف ا" 45 عامًا، "ضابط شرطة" وإصابة" أحمد .م .ع ش" 34 عامًا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الغنايم المركزي و المصاب إلى مستشفى الإيمان العام ، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.