الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.6 درجات تضرب المدية

سجلت مساء أمس الأربعاء، في حدود الساعة 19و36 د هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية. وحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، فإن مركز الهزة حدد بـ 4 كلم جنوب شرق العمارية. "النهار أونلاين"

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