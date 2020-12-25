ألمانيا ترصد 25533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، 412 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 25533 حالة، وفقا لقناة الغد.

وأشارت البيانات إلى تسجيل ألمانيا مليون و612648 حالة

إيجابية للفيروس توفي منهم 29182 منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى

مليون و729392.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.