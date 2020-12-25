العاصمة اليابانية تسجل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الجمعة 25 ديسمبر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن اليوم هو الثاني على التوالي الذي تتخطى فيه أعداد الإصابات حاجز الـ800 حالة، بعدما كان قد سجل 888 حالة إصابة أمس الخميس.

يذكر أن إجمالي أعداد الحالات التي ثبتت إيجابيتها في طوكيو ارتفعت إلى 54 ألفا و902 حالة.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى

مليون و729392.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.