أوكرانيا تسجل 11 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، تسجيل 11 ألفًا و35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال ستيبانوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة 25 ديسمبر، إن الإصابات الجديدة تتضمن 484 طفلًا و388 عاملا في مجال الصحة.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني، أن 186

شخصًا توفوا إثر إصابتهم بالفيروس في حين تماثل 15 ألفا و337 شخصا للشفاء.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 78.59 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن

الفيروس إلى مليون و729392.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.