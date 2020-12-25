أمريكا تشترط على القادمين من بريطانيا إجراء تحليل فيروس كورونا

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم /الجمعة/ أن الولايات المتحدة الأمريكية تشترط سلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للركاب القادمين إليها من بريطانيا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن الإجراءات الجديدة نصت على ظهور سلبية التحليل في غضون 72 ساعة من موعد

السفر حتى يتثنى للركاب من المغادرة.وأضافت الشبكة أنه سيتم تنفيذ الإجراءات الجديدة بدءا من يوم /الاثنين/ المقبل؛ حيث يمثل القرار نقلة فيما يتعلق بتعامل الإدارة الأمريكية مع مستجدات الجائحة، بعدما كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها لا تخطط إلى اشتراط أي تحاليل للمسافرين القادمين من بريطانيا.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أحدث دولة تشدد إجراءاتها على المسافرين من بريطانيا، وذلك بعد إعلان الأخيرة منذ أيام قليلة مضت ظهور سلالة جديدة من الفيروس أسرع انتشارا.كما تشهد بريطانيا حاليا أعلى معدلات الإصابة اليومية؛ حيث سجلت أمس /الخميس/ 39 ألفا و36 حالة إصابة، حسبما أعلنته الحكومة البريطانية.