الهند ترصد أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت الهند 23067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و336 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 10146845، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 147092 حالة وفاة.

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