الديوان الملكي السعودي ينعى والدة متعب بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز

سيف اليزيد - أعلن الديوان الملكي السعودي فى بيان أصدره فجر اليوم وفاة والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية ( واس ) أنه سيصلى عليها اليوم الجمعة.

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