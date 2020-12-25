إندونيسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة في إندونيسيا، أكبر زيادة يومية في وفيات كوفيد-19 اليوم الجمعة مع تسجيل 258 وفاة، مما يرفع الإجمالي إلى 20847.

وكشفت البيانات تسجيل 7259 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 700097.

وفي إندونيسيا أكبر عدد من إصابات فيروس كورونا وأعلى وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا.

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