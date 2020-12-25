إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.01 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 70 ألفاً و900.

وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 1.34 مليون.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 47 أسبوعاً.

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