إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.85 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.85 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 49 ألفاً و824 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفاً و376 شخصاً من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.



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