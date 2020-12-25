المغرب يسجل 2650 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة المغربية، الخميس، 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعاً من 2566 حالة الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 425 ألفاً و864 حالة.

كما سُجلت 44 وفاة نزولاً من 56 الأربعاء، ليصبح عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد 7130 حالة.

وتم شفاء 2833 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 388 ألفاً و728.

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