سيف اليزيد - أكدت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو 884 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية اليوم الجمعة. قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم إن هذا الرقم هو ثاني أعلى رقم تسجله طوكيو حتى الآن، وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية 800 لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب تسجيل 888 حالة إصابة أمس الخميس.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو الآن إلى 54 ألفاً و902.

وكان الحكومة اليابانية قد ذكرت الأربعاء أنها سوف تعمل على تشديد القيود على دخول المسافرين من المملكة المتحدة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تؤكد 884 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.