فاوتشي يحدد شرط تحقيق مناعة القطيع في الولايات المتحدة

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي
اعتبر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي لأمراض الحساسية والمعدية، أن مناعة القطيع في البلاد يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90٪ من السكان ضد كورونا أو يجتزن المرض.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن كبير المتخصصين الأميركيين في الأمراض المعدية قوله: “عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن حوالي نصف الأميركيين فقط سيكونون مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75٪ من السكان. ولاحقا، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60٪ من الأميركيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85٪ ستكون كافية”.
واشار فاوتشي إلى أنه “في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70٪ إلى 90٪”.
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