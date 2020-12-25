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فاوتشي يحدد شرط تحقيق مناعة القطيع في الولايات المتحدة

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعتين
الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي

اعتبر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي لأمراض الحساسية والمعدية، أن مناعة القطيع في البلاد يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90٪ من السكان ضد أو يجتزن المرض.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن كبير المتخصصين الأميركيين في الأمراض المعدية قوله: “عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن حوالي نصف الأميركيين فقط سيكونون مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75٪ من السكان. ولاحقا، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60٪ من الأميركيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85٪ ستكون كافية”.

واشار فاوتشي إلى أنه “في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70٪ إلى 90٪”.

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