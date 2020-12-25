فاوتشي يحدد شرط تحقيق مناعة القطيع في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي لأمراض الحساسية والمعدية، أن مناعة القطيع في البلاد يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90٪ من السكان ضد كورونا أو يجتزن المرض.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن كبير المتخصصين الأميركيين في الأمراض المعدية قوله: “عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن حوالي نصف الأميركيين فقط سيكونون مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75٪ من السكان. ولاحقا، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60٪ من الأميركيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85٪ ستكون كافية”.

واشار فاوتشي إلى أنه “في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70٪ إلى 90٪”.