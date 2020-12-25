بعد اعتصام 100 عامل داخل منجم للذهب والفضة.. انطلاق جلسات الحوار بين العمال والشركة

انطلقت، أمس الخميس، جلسات الحوار بين ممثلي عمال منجم جبل عوام مريرت، ضواحي خنيفرة، والشركة المنجمية، بعد 5 أيام من فض الاعتصام، الذي خاضه ما يقارب 100 عامل على عمق 700 متر تحت الأرض، منذ 9 أيام متواصلة.

وحسب محضر الاجتماع، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، فإن الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وممثلين عن العمال تفاوضا مع الباطرونا في الدارالبيضاء، وتوصلا بوعود لتلبية مطالب العمال المعتصمين داخل المنجم المذكور.

وأضاف المصدر ذاته أن محضر الاجتماع نص على الاتفاق مبدئيا على فتح تفاوض جماعي بين ممثلي العمال، وإدارة الشركة، يفضي إلى الزيادة في الأجور، وتفعيلها بأثر رجعي، ابتداء من شتنبر 2020، وعقد أول جلسة للتفاوض مباشرة مع العمال، صباح الاثنين 28 دجنبر الجاري.

وكان بلاغ للاتحاد المغربي للشغل قد أعلن أن عمال الشركة المنجمية “لتويست” دخلوا في اعتصام مفتوح، منذ الاثنين 14 دجنبر، احتجاجا على رفض الإدارة تطبيق مقتضيات بروتوكول اتفاق، تم التوقيع عليه عام 2019 مع الإدارة، وممثل من وزارة الطاقة، الذي ينص على تحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير شروط الصحة، والسلامة، وظروف عمل العمال داخل المنجم.