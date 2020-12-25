اعتبر الفنان أمينوكس أن عام 2020 كان صعبا، وعمله العديد من العبر، والدروس، من بينها أن العائلة أهم من أي شيء، والروابط الأسرية عماد هذا المجتمع.
وقال أمينوكس، في منشور، شاركته، أمس الخميس، على “أنستغرام”، إن الظروف، التي فرضتها السنة المقبلة على نهايتها، علمته أنه رغم كل التخطيط، والعزم على تحقيق أهداف، فلا تخطيط تحت ملك الله.
وأضاف أمينوكس: “هذه السنة جعلتنا أقوى، وجعلتنا نجالس أنفسنا، ونعرف أن الوحدة أحيانا مفيدة لتنقية أفكارنا.. أتمنى أن تكون السنة القادمة مليئة لكم بالصحة والأفراح”.
وشهد عام 2020 توقفا اضطراريا في الساحة الفنية، هم الإصدارات لشهور، ولا يزال قائما بشأن الحفلات، والسهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينوكس: عام 2020 علمنا أن العائلة أهم شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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