الأشخاص في وضعية إعاقة يتساءلون عن مآل المباراة الموحدة لسنة 2020

يسود قلق شديد في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة، بشأن فرضية إلغاء المبارة الموحدة الخاصة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب.

ففي السنة الماضية، أطلقت الحكومة، في 15 دجنبر، مباراة موحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أنه ولحد الساعة لم تعلن الحكومة نفسها عن تاريخ المبارة السالفة الذكر، لا سيما وأن سعد الدين العثماني، سبق وأن وعد الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بأن الحكومة ستستمر في تنظيمها كل سنة.

وقال الحسين ادلال، التي ينتمي إلى تنسيقية “الأشخاص المعاقين الحاملين الشهادات”، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “الحكومة لم تعلن بشكل رسمي عن إلغاء المبارة الموحدة الخاصة بالأشخاص المعاقين لهذه السنة”، مستطردا، “لكن أيام معدودة فقط تفصلنا عن نهاية شهر دجنبر، وبالتالي نهاية السنة، من دون أي خبر عن تأجيل أو إلغاء هذه المباراة”.

وتساءل المتحدث نفسه، “لما لم يتم إصدار بلاغ أو أي خبر رسمي، بخصوص هذه المباراة”.

ودعا المتحدث، الحكومة إلى “الإعلان عن المباراة الموحدة لسنة 2020″، وقال، “يجب على الحكومة، وكيف ما كان الحال تطبيق القانون والخروج بإعلان المباراة الموحدة، فقد أجريت العديد من المباريات ولم تكن جائحة كورونا، ولا غيرها عائقا لها، وآخرها مباريات قطاع التربية الوطنية”، مستطردا “أم أن الأشخاص المعاقون هم ذلك الحائط القصير، الذي يستغل من قبل الحكومة، التى لا تمنحه سوى القمع و سلب الحقوق والمكتسبات”.