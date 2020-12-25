طقس الجمعة.. بارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف وشرق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بكل من مرتفعات الاطلس، والريف وشرق المملكة وذلك خلال الليل و الصباح.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة محليا بكتل ضبابية، خلال الصباح، على السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، والسايس وشمال المنطقة الشرقية، مع مرور سحب كثيفة، خلال الصباح، بكل من الساحل المتوسطي، والريف وشمال المنطقة الشرقية مع نزول أمطار ضعيفة، فيما ستكون الأجواء غامة جزئيا بشمال البلاد وصافية إلى قليلة السحب بالجنوب.

كما سيلاحظ هبوب رياح قوية نوعا ما بكل من وسط وجنوب المملكة حيث ستكون مصحوبة بزوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والريف، والجنوب الشرقي للبلاد، والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 07 و12 درجة بكل من السواحل والسهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي، و ستكون ما بين 10 و16 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 13 و18 درجة بكل من شمال ووسط البلاد، وما بين 17 و22 درجة بمناطق سوس والشياظمة وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و25 درجة بأقصى جنوب المملكة. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.