شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من حدوث عاصفة في ميناء نوفوروسيسك الروسي والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشركة الروسية المشغلة لخطوط الأنابيب ترانسفت في بيان أنه جرى إعلان إنذار بشأن هبوب عاصفة في ميناء نوفوروسيسك بالبحر الأسود امس الخميس. ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ،فإن من المتوقع أن تستمر الرياح العاتية والأمواج المرتفعة ليوم على الأقل ومن المتوقع وصول ناقلتين لانتاج النفط، تأخرتا في الوصول لميناء بريمورسك ببحر البلطيق، غدا 26 ديسمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من حدوث عاصفة في ميناء نوفوروسيسك الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.