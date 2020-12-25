القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، مقتل 6 من مليشيات إيران في قصف غربي سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء السورية إنه تم التصدي لهجوم إسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خسائر بشرية ومادية، جراء الضربات الإسرائيلية الجديدة على الأراضي السورية بعد منتصف ليل الخميس الجمعة.

وكشف "المرصد" أن الضربات الصاروخية الإسرائيلية دمرت مستودعات ومراكز تصنيع صواريخ للميليشيات الإيرانية بريف مصياف وقتلت 6 منهم على الأقل.

ولفت إلى أن تعداد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.



يذكر أن منطقة مصياف يتواجد فيها مركز لتطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر الطلائع في قرية الشيخ غضبان.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 4 يونيو/حزيران الماضي، قصفاً اسرائيلياً استهدف مستودعات عسكرية ضمن “معامل الدفاع” الواقعة في منطقة الزاوي بريف مصياف غربي حماة، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية فادحة.