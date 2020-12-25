شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بـ«كورونا» و51 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (القاهرة-رويترز) قالت وزارة الصحة المصرية، الخميس، إنها سجلت 1021 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و51 وفاة، صعوداً من 911 إصابة و42 وفاة الأربعاء. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها و7260 حالة وفاة».

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