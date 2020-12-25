شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة يومية لإصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (سيؤول-رويترز) قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي- كيون، الجمعة، إن البلاد سجلت 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» يوم الخميس، وهو أعلى عدد يتم تسجيله في يوم واحد وسط تفش كبير في أحد سجون العاصمة سيؤول.

وكانت كوريا الجنوبية قد حققت نجاحاً مبكراً في السيطرة سريعاً على انتشار الفيروس من خلال الفحوص المكثفة وتتبع المخالطين، لكنها تواجه صعوبات لاحتواء التصاعد الأخير في عدد الحالات. وفرضت السلطات قيوداً أشد صرامة هذا الأسبوع منها حظر التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص وإغلاق منتجعات التزلج والمواقع السياحية في محاولة لوقف انتشار المرض خلال عطلتي عيد الميلاد والعام الجديد.

وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من استجابة الغالبية العظمى لتحذير الحكومة لا يزال كثيرون ينتهكون قواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت لاحق إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 54770 في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 773 بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.

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