شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على مصياف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التلفزيون السوري نقلاً عن بيان عسكري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بعد منتصف ليل الخميس على منطقة مصياف بريف حماة.

وذكر البيان أنه في تمام الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي شنت إسرائيل هجوماً بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي. وأضاف البيان «تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها». وكان التلفزيون قد ذكر في وقت سابق أنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الوسطى من سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي استهدف مراكز عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية ومستودعات ضمن «معامل الدفاع» غربي مدينة مصياف بريف حماة، والتي تتواجد فيها ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

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