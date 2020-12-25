شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: الأولوية للمسنين والمرضى في التطعيم ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اليابان: الأولوية للمسنين والمرضى في التطعيم ضد «كورونا»

(طوكيو-رويترز) قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية، الجمعة، إن كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر يجب أن تكون لهم الأولوية في التطعيم من فيروس «كورونا».

وأضافت اللجنة أن الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى وغيرها يجب أن تكون لهم الأولوية أيضاً للحصول على لقاح الوقاية من «كوفيد-19».

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان: الأولوية للمسنين والمرضى في التطعيم ضد «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.