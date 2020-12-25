شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب ميندورو بالفلبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الجمعة، إن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة ميندورو الفلبينية.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 144 كيلومتراً.

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