شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسهم اليابان وإغلاق العديد من الأسواق في عيد الميلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على تباين في الأداء في تداولات هزيلة بسبب عطلة الجمعة لكن المتعاملين اشتروا الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي من المتوقع أن تبلي بلاء حسنا في العام القادم مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.04 بالمئة إلى 26656.61 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 1778.41 نقطة.

وصعدت الأسهم في قطاعات الشحن والمواد الخام والعقارات، بينما تراجعت شركات التكنولوجيا إذ كان النشاط بوجه عام هزيلا بشكل كبير بفعل إغلاق العديد من الأسواق المالية في عطلة عيد الميلاد.

وتلقت المعنويات الدعم بعد أن توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة، وكانت المعنويات هدأت أكثر في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفضل اتفاق المشرعين الأمريكيين على حزمة تحفيز اقتصادية حجمها 900 مليار دولار.

كما أدى توزيع لقاحات لفيروس كورونا وتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لمدة طويلة إلى آفاق متفائلة للأسهم في العام القادم.

وتصدر سهم سيفن آند آي هولدينجز قائمة الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 1.89 بالمئة وتلاه سهم ميتسوي آند كو الذي صعد 1.84 بالمئة.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك الأسوأ أداء على توبكس 30 إذ انخفض 3.15 بالمئة وتلاه سهم سوني كورب الذي خسر 1.36 بالمئة.

وارتفع سهم نيبون يوسن 6.5 بالمئة بعد أن قالت شركة الشحن البحري إنها رفعت توقعات أرباحها مما دفع أيضا أسهم الشركات المنافسة للارتفاع.

وتقدم 161 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 58.

(رويترز)

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