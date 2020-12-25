نقباء الصحفيين العرب يهنئون ”الخليج 365” لفوزها بجائزة دبى للصحافة الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ نقباء الصحفيين العرب، مؤسسة الخليج 365 لفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة، مؤكدين أن مؤسسة الخليج 365 ‪ قد وفرت من خلال إدارتها كل عوامل النجاح، فاستحقت جائزة مؤسسة نادى دبى للصحافة، لافتين إلى أن موقع الخليج 365 يتميز بجودة المادة ونوعيتها والتغطية الشاملة لكل الموضوعات ومتابعة التطورات ومواكبتها وتقديم صورة واضحة وموضوعية.

فى البداية، هنأ الكاتب الصحفى خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، مؤسسة الخليج 365 لفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة، لافتا إلى أن موقع الخليج 365 يستحق هذه الجائزة عن جدارة .

كما هنأ جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، الخليج 365 لفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة، مضيفا :" مبروك وإلي مزيد من التألق والعطاء ونرجو أن تحافظ الخليج 365 علي المستوي التي بدأت فيه في العمل بإجتهاد من أجل أن تواكب التطور الاعلامي خصوصا في عصر الاعلام الرقمي والتقنيات الحديثة التي طرأت علي هذة المهنة".

وأشار نقيب محرري الصحافة اللبنانية، الى أن موقع الخليج 365 موقع مميز وموضع متابعة من الكثير المهتمين في مصر والعالم العربي ويتميز بجودة المادة ونوعيتها وتغطيتها الشاملة لكل الموضوعات ومتابعة التطورات ومواكبتها وتقديم صورة واضحة وموضوعية، متابعا: "ننتظر من موقع الخليج 365 الكثير وأن يقدم للرأي العام المادة التي يثق بها، وأنا علي يقين من إن هذا الموقع سيتمكن من الحفاظ علي رسالتة كما ينبغي وانه سوف يوفق في حصد الكثير من الجوائز".

وهنأت جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة عهدية أحمد مجلس إدارة صحيفة ”الخليج 365” وأسرة التحرير وكل الزملاء الصحفيين والأسرة الصحفية في مصر بمناسبة فوز الموقع الالكتروني ”الخليج 365” بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين.

وقدمت رئيسة الجمعية عهدية أحمد السيد تهانيها وتبريكاتها على هذا الفوز المستحق في هذه الجائزة القيمة التي تمنح لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، مشيرة إلى أن مؤسسة الخليج 365 ‪ قد وفرت من خلال إدارتها كل عوامل النجاح، فاستحقت جائزة مؤسسة نادى دبى للصحافة.

وقالت عهدية أحمد السيد إن الموقع الالكتروني لصحيفة الخليج 365 يعتبر من أهم الوسائل الاعلامية والصحفية ذات المصداقية والرصانة في نشر أهم الأخبار ليس في مصر فحسب بل في كل عالمنا العربي، وتنبع أهميته كونه يتسم بسرعة نشر الأخبار المهمة التي ينتظرها القراء، متابعة :"وقد تجذرت الخليج 365 في وجدان الشعب المصري الشقيق وهو الذي منحها التقدير والاحترام لاحترافيتها في عملها الصحفي فكان هي الأقرب لنبض القراء وعلى نطاق واسع في الجمهورية المصرية الشقيقة".

ولفتت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية إلى أن موقع صحيفة الخليج 365 يعتبر نموذج من النماذج المهمة والمتميزة في عالمنا العربي والاسلامي في نجاح الصحافة الالكترونية، بما يشتمل عليه من محتويات مختلفة ليس بالضرورة كلها سياسية، فهناك الأخبار والتقارير الاقتصادية والثقافية والأدبية والرياضية والفنية التي تتعلق بالإبداع في مجالاته المختلفة، ما يعني أن الموقع الالكتروني للصحيفة يلبي حاجة ورغبات الجميع مما جعله واسع الانتشار محليا وعربيا.

وهنأ موسي بهلي نقيب الصحفيين الموريتانيين، مؤسسة الخليج 365 لفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة، مضيفا :" الخليج 365 نجاح مستحق، مبروك للزملاء الصحفيين والمحررين ولإدارة موقع الخليج 365".

ونوه نقيب الصحفيين الموريتانيين، الى أن الاهتمام بالقضايا الإقليمية والدولية والعربية والإنحياز لمشاكل الإنسان هي ثروة كتيبة الخليج 365 وطريقهم الي التألق.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪. جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع.

وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.