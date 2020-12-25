شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبوالعلا: برلمان 2020 يضم أحزابا موالية للدولة وأخرى معارضة ونجتمع على حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن برلمان 2020 به كتل سياسية جمعها ممثلة، سواء كتلة موالاة متمثلة فى أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن، وكتل معارضة تتمثل فى الوفد، المصرى الديمقراطى، والإصلاح والتنمية والتجمع، وجميع الأطياف ممثلة، ونسبة المرأة تقترب من 30%، وهناك تمثيل مشرف للشاب، ولهذا سيكون هناك إثراء للحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة، سواء بوجوه جديدة أو خبرات سابقة سيكون أفضل برلمان على مدى البرلمانات السابقة.

وأوضح أبو العلا أن الأجندة التشريعية مزدحمة، ولعل أبرزها ما يتعلق بالمنظومة الصحية على سبيل المثال، منها مشروع قانون المسئولية الطبية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة وغش الدواء، وإعفاء 75% للمستشفيات الأهلية على غرار الأندية الرياضية، وحزب المصرى الديمقراطى لديه أجندة تشريعية على رأسها قانون الأحوال الشخصية أو الإيجار القديم.

وتابع: "وفيما يخص الأدوات الرقابية هناك العديد من طلبات الإحاطة فى مجال الصحة وسيتم كشف النقاب عنها فى الجلسة العامة حين التقدم بها، وفيما يخص الاستجوابات لا نريد أن نلوم البرلمان الحالى بشأن الاستجوابات، الاستجواب الغرض منه سحب الثقة، ولا نريد المزايدة على موضوع الاستجواب، فى هذه الظروف هل الدولة تتحمل إقالة وزير أو تعديل مسار الوزير من خلال استخدام الأدوات الرقابية الأخرى.