انتحار طالب داخل مدرسة ثانوي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أقدم طالب على إنهاء حياته عن طريق إلقاء نفسه من الدور الرابع بمدرسة ثانوية بالعبور، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغا من مدير مدرسة بالعبور بانتحار الطالب "أ.هـ" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، في ظروف غامضة.
جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية، والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
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