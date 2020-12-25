بـ"الحبة القاتلة.. تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب زوجان وأبناؤهما الأربعة بالتسمم، إثر تناولهم، مياهًا ملوثة بأقراص حفظ الغلال، المعروفة إعلاميا بـ"الحبة القاتلة" في قرية سيد أحمد، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفي الدلنجات المركزي: "ع.ر" 37 عامًا، " أحلام.س" 32 عامًا وأبناءهما "جهاد" 15 عامًا، "عبدالرحمن" 10 أعوام، "آية" 12 عامًا، و"حمزة" 3 أعوام، مصابين بتسمم فسفوري.
جرى تقديم الإسعافات الأولية للحالات، وتحويلها لمركز سموم الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم.
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