إثر تسريب في خط غاز بالبحيرة.. إصابة سيدة باختناق في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أصيبت سيدة باختناق، اليوم الجمعة، إثر تسريب في خط غاز بقرية أبو مسعود، في الدلنجات، بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى الدلنجات المركزي "أميرة.و.ج" 30 عامًا، مصابة باختناق، وجرى تقديم الإسعافات الأولية، واستقرت حالتها.
ووجه الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد بمستشفيي الدلنجات وإيتاي البارود، واستدعاء الفرق الطبية الطائرة للتعامل فى حالة زيادة الأعداد وجرى السيطرة على الموقف.
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