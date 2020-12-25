اليوم.. "أوقاف بني سويف" تفتتح 4 مساجد جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف، أنه سيجري افتتاح 4 مساجد جديدة بالمحافظة، اليوم الجمعة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد.

من جانبه أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المساجد الأربعة التي سيجري افتتاحها من بينها مسجدين بمركز اهناسيا وهما الإسراء والمعراج بقرية إدراسيا، ومسجد قرية شاويش، فضلا عن مسجد الرحمن بقرية طنسا الملق بمركز ناصر، والمسجد البحري بقرية بني منين بمركز الفشن.

وأكد الشيخ صفوت نظير أن المساجد تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة والظلامية التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب، وجموع المواطنين، مضيفا أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.