الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضاً من 17 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن سبع من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وأضافت أن الحالات السبع الأخرى كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 حالة بدون أعراض، انخفاضاً من 19 حالة مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86913 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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