تونس تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في تونس، الخميس، عن تسجيل 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات بالفيروس تشهدها تونس في 24 ساعة.

ووفق آخر تحديث للوزارة بلغ عدد من أصيبوا بالفيروس 126 ألفاً و752 في البلاد شفي من بينهم أكثر من 97 ألفاً و776 فيما يرقد في المستشفيات 1452 شخصاً.

وتسبب الوباء في وفاة 49 شخصاً الأربعاء، ليصبح إجمالي المتوفين 4324 شخصاً منذ فبراير الماضي.

كانت الحكومة أعلنت عن تمديد حظر التجوال الليلي المقرر حتى يوم 30 من الشهر الجاري إلى منتصف يناير المقبل ومنع التنقل بين الجهات ما عدا الحالات الاستثنائية والطارئة، في مسعى للحد من سرعة انتشار العدوى.

كما قررت السلطات منع جميع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة.