ألمانيا تسجل 25533 إصابة جديدة بكورونا و412 وفاة

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 25533 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و612648.

وذكر المعهد أنه سجل 412 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29182.

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