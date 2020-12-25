وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 190 ألفاً

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت الخميس 58428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و762 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و423 ألفاً و945، والوفيات 189 ألفاً و982.

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