الإيرانيون يرفضون “لقاحاً محلي الصنع”… ويستغيثون بمنظمة الصحة العالمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 9:42 صباحًا

تفاعل الناشطون الإيرانيون عبر هاشتاغ #واكسن_بخريد، أي “شراء اللقاح”، للتعبير عن رفضهم للقاح الذي تعمل على إنتاجه طهران.

ورافقت الهاشتاغ الذي انتشر بشكل ملفت، تغريدات أطلقها إيرانيون باللغة الإنكليزية في محاولة لإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي، حيث استغاثوا بمنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على لقاحات لفيروس كورونا معتمدة دوليا، وعبروا عن القلق من أن تفرض عليهم السلطات في بلدهم أخذ لقاح محلي الصنع، لا يزال في مرحلة التجارب.

وكانت إيران قد أعلنت في التاسع من كانون الاول الحالي حصول مشروع تطوير لقاح محلي على إذن لمباشرة التجارب السريرية على البشر، وفقا لما نقلت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

ووفقا للسلطات الإيرانية، من المحتمل أن يتم السماح لثلاثة شركات أخرى في إجراء تجارب بشرية نهاية شهر كانون الثاني القادم.

ويعتمد اللقاح الإيراني على فيروسات كاملة غير فعالة تعمل على تحصين جسم متلقيها ضد العدوى.

ومنذ بدء الجائحة، رصدت إيران على أراضيها أكثر من 1183182 إصابة بعدوى كورونا، بالإضافة إلى 54308 حالة وفاة جراء المرض، وفقا لمرصد “وورلد-أو-ميتر”.

وغردت إيرانية قائلة إن “الإيرانيين لا يريدون انتظار اللقاح الإيراني. اشتروا اللقاح الآن”.

وقالت مغردة أخرى على تويتر إن “الإيرانيين مروا بما يكفي”.

وأضافت أن “طواقمنا الطبية مستنزفة بشدة. جميعنا يستحق تلقي اللقاح الموافق عليه من قبل الإدارة الأميركية للغذاء والدواء”.

وشارك أحدهم صورة لمجاعة، وأخرى لدفن ضحايا كورونا، مرفقا إياها بتعليق يقول إن “تاريخ إيران تكرر مرة أخرى”.

وقال مغرد آخر “نحن، شعب إيران، منفصلون عن الحكومة والسياسة. نريد السلام والصحة لجميع الناس في العالم. نحتاج اللقاح أرجوكم ساعدونا”.

وغرد آخر قائلا “نريد أن ننجو”.

واستنجد مغرد بمنظمة الصحة العالمية، “أرجوكم افعلوا شيئا من أجلنا. حكومتنا لا تكترث بنا”.

وقالت تغريدة “نحن لسنا أرقاما. نحن بشر”.

وذلك بحسب “الحرة”.