شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يصدر عفواً عن ضباط شرطة أدينوا في فترات سابقة والان نبدء بالتفاصيل
ونُشر المرسوم الذي وقع عليه بولسونارو مساء الخميس في عدد خاص من الجريدة الرسمية للحكومة في برازيليا.
وأفاد موقع "جي 1" الإخباري أن المرسوم ليس له أي تأثير فوري، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين على محامي كل سجين اللجوء إلى القضاء لطلب إصدار تصريح الإفراج.
ووقع بولسونارو، الرجل العسكري السابق والذي يتولى منصبه منذ عام 2019، على مرسوم مماثل العام الماضي. وقال مرارا وتكرارا إنه لا ينبغي التحقيق مع ضباط الشرطة الذين يقتلون مشتبها به أثناء أداء واجبهم، وأنهم يستحقون وساما.
يشار إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، قُتل 3148 شخصا على أيدي أفراد قوات الأمن، وفقًا للأرقام التي جمعها موقع جي .
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