شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الحجر المنزلي في هونج كونج إلى 21 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

مددت هونج كونج مدة الحجر الصحي الإجباري سبعة أيام لتصبح 21 يوما لجميع الوافدين القادمين من خارج الصين بدءا من اليوم الجمعة في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا

ومنعت السلطات أيضا كافة من كانوا في جنوب أفريقيا في الحادي والعشرين يوما الماضية من ركوب الطائرات المتجهة إلى هونج كونج.

ومنعت هونج كونج بالفعل كافة الرحلات القادمة من بريطانيا منذ الاثنين وقالت المدينة يوم الأربعاء إن طالبين عادا من هناك مصابان على الأرجح بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وذكرت السلطات في بيان اليوم الجمعة أن كافة الذين ظلوا في أماكن خارج الصين على مدى 21 يوما قبل وصولهم يتعين عليهم البقاء في الحجر الصحي الإجباري في فنادق مخصصة لذلك لمدة 21 يوما.