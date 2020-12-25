شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر: أهم ما يميز برلمان 2020 التعددية الحزبية وتمثيل المرأة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، إن التعددية الحزبية لبرلمان 2020 أهم ما يميز مجلس النواب الجديد، حيث هناك تعددية حزبية وتركيبة سياسية تمثل كافة الأحزاب، وتنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين لهم تواجد كبير على الأرض، وهذا بدوره سينعكس على المواطن بشكل عام، من خلال التعبير عن جميع الشرائح تحت القبة، وسيكون النائب همزة وصل بين السلطة التنفيذية والحكومة.

وأوضح بدر أن هذه التركيبية سينتج عنها تنوع الأفكار والخبرات والآراء، التى تصب فى النهاية فى مصلحة الدولة المصرية، جميع هذه الأحزاب المتواجدة تحت القبة هدفها واحد وهو ترسيخ بناء الدولة المصرية، كل وفقا لطبيعة أفكاره وأيدلوجيته، ولكن فى النهاية الجميع متفق على حب الوطن بما فيهم الأحزاب المعارضة، والكل هدفه واحد، خاصة أن هناك مرحلة بناء كبيرة جدا، ومصر الحديثة تشهد مرحلة جديدة من الأحداث المتنوعة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن أهم ما يميز البرلمان وجود تمثيل مشرف للمرأة المصرية، وأهم ما يميزه أيضا التعددية الحزبية، ونحن مقبلون على مرحلة بناء مصر الحديثة، وأن أول طلب إحاطة سيكون عن ضعف الخدمات الموجودة فى القرى ، وخاصة فى محافظات الصعيد، وعدم وجود خدمة الغاز الطبيعى، والصعيد فى مصر فى حاجة لمزيد من الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية.