أصالة تلوم صديقتها المقربة وطليقها: صورتكما بشعة وجارحة

تعيش النجمة العربية أصالة نصري، حالة من الحزن، والصدمة، لم تقدر على كبحها بداخلها، ما دفعها إلى التوجه نحو حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” للتعبير عن ما يخالج صدرها، بسبب طليقها طارق العريان، وصديقة مقربة لها.

ونشرت الفنانة أصالة نصري صورة لطارق العريان، جمعته بعارضة أزياء، تدعى نيكول سعفان التي ترددت أنباء عن ارتباطها به، وإلى جانبها صديقة أصالة المقربة، نسرين إمام.

واعتبرت أصالة أن الصورة المذكورة مثلت لها أصعب ما مرت به، منذ بداية قصة طلاقها حتى الآن، إذ منذ أن رأتها، قبل 30 ساعة، وهي تحاول تصديق أن صديقتها المقربة من نشرتها.

وقالت أصالة إن شخصا في الصورة كان في مقام، وغلاوة الروح، والنفس، ثم تابعت: “الست اللي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلا؟.. ولا بس تشجيع للظلم والجحود والنكران”.

واعتبرت أصالة تفاصيل الصورة بشعة، وجارحة، وقتلت فيها نقطة الأمان، التي كانت تحاول الحفاظ عليها قدر ما تستطيع.

ووجهت أصالة رسالة إلى طليقها ووالد أبنائها، المخرج طارق العريان، مشيرة إلى أن ما يقوم به، غير إنساني، وعيب.