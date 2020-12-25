ما بعد بريكست.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان أخيراً

بعد أشهر من المحادثات الشاقة، توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» اليوم الخميس، وفق ما أعلنه مسؤولون من الجانبين، على أن تدلي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وكبير المفاوضين ميشال بارنييه بالتفاصيل في مؤتمر صحافي.

وكان الجانبان يخوضان مفاوضات صعبة حول ملفات عدة كان أكثرها تعقيدا ملف الصيد البحري، ويبدو أنهما توصلا إلى تسوية في شأنه. ولو لم يحصل اتفاق لكانت العلاقات التجارية بين الجانبين ستخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل إلى الاتفاق. ونشر زعيم حزب المحافظين الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهده «إنجاز بريكست»، صورة له وهو يحتفل.

بدورها، صرحت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس أن الاتفاق سيؤدي إلى «علاقة تجارية قوية» مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

الجدير ذكره، أن بريطانيا خرجت من الاتحاد في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بناء على نتيجة استفتاء حول «بريكست» أجرته حكومة ديفيد كاميرون في يونيو (حزيران) 2016.