اعتقال تاجر مخدرات في الناصرية

وقال عبود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه من خلال تعقب العناصر الضالة والبؤر المشبوهة تمكنت شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الناصرية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في قضاء الاصلاح من القبض على المتهم (ح.ع.ن) وضبطت بحوزته 17 غراما من مادة يشكانها الكريستال المخدر وقوارير تعاطٍ".

وأضاف أنه "بعد الموافقات القانونية تمت مداهمة وتفتيش منزل المتهم وضبط 85 انبولة تعاطٍ وجهاز هيتر و3 قنانٍ و5 غرامات من الكريستال".

وتابع أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا بحقه وجرى توقيفه استنادا للمادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".