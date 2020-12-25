شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود سعد: التركيبة الحزبية لبرلمان 2020 تعكس وعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود سعد، عضو مجلس النواب، إن ملف الصحة من أبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة خلال الفترة المقبلة، ولهذا حرص على الالتحاق بلجنة الصحة ببرلمان 2020، لأهمية هذا الملف، وتطبيق التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة، وأن هيئة الدواء من أهم الموضوعات أيضا، وتطوير المستشفيات الحكومية كنافذة لتقديم الخدمة للمواطنين.

ووجه عضو مجلس النواب رسالة للشعب المصرى بسبب أزمة فيروس كورونا أنه علينا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، وضرورة أن يكون هناك مزيد من الوعى لدى المواطنين لعدم انتشار الوباء حتى نعبر هذه الكبوة، ولا بد من تطبيق الإجراءات بصورة كاملة، وأن يكون الجميع حريص على بعضه البعض.

وأشار عضو البرلمان أن برلمان 2020 فريد من نوعه، حيث يضم مجموعة كبيرة من الأحزاب والمستقلين، مما يؤكد تطور الوعي لدى المواطن الذي نتج عنه تعددية حزبية تعمل لخدمة الوطن والمواطن، وعلى الجميع أن يتحد مع بعضهم البعض لخدمة المواطنين بشكل عام.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، حددت جدول لاستقبال نواب مجلس النواب بالتناوب ما بين القائمة والفردى، وأكد المستشار محمود فوزى، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فقد قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعونى لمجلس النواب، فى الأيام المعلن عنها من (الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).