زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين

سيف اليزيد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات الفلبين، اليوم الجمعة، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، وأفاد سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز المباني دون الابلاغ بشكل فوري عن وقوع أضرار.

وهز الزلزال منطقة باتانغاس في جزيرة لوزون على عمق 114 كيلومتراً عند الساعة 7,43 صباحاً، بحسب المرصد الأميركي.

وكان المرصد قد أفاد في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات وعلى عمق 108 كيلومترات.

والفلبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزالياً تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.