شكرا لقرائتكم خبر عن النائب معتز محمود: برلمان 2015 واجه التحديات وتحمل الكثير من أجل الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب معتز محمود، إن برلمان 2020 يضم كافة الأحزاب، وبه تمثيل لكافة الكتل السياسية المعترف بها، وهناك تمثيل ضخم للمرأة والشباب ومختلف الشرائح المجتمعية، ولأول مرة 407 نواب من البرلمان السابق غير متواجدين بمجلس النواب الجديد، هذه سابقة إيجابية، ومعظم الأحزاب تم تمثيلها وسيكون هناك صوت للجميع تحت القبة، وجميع الأحزاب تحب الوطن ولكن كل على طريقته.

وأضاف محمود لـ"الخليج 365"، أن كل حزب له أفكاره التى تخدم الوطن، كل وفقا لأيدولوجيته، ولكن فى النهاية الجميع معنى بالمصلحة العامة، الجميع له وجهة نظر والبرلمان يتيح عرض وجهات النظر جميعها، والكل معنى بالمصلحة العامة، ولهذا على الجميع أن يعلم أن جميع الأحزاب تعشق تراب هذا الوطن، ولكن بوجهات نظر معينة ومن حقى كحزب عرض وجهة نظر الحزب.

وأشار محمود، إلى أن برلمان 2015 واجه العديد من التحديات، ولعل أبرزها أنه جاء بعد ثورتين، وفراغ تشريعى، وكان عليه ضغط كبير جدا، ولكن الجميع كان لديه الرغبة فى تحمل جميع التبعات فى الفترة السابقة من أجل مصلحة الوطن، وهذا ما قد يكون سببا فى الصورة التى كونها البعض عن البرلمان السابق، متابعا:" تحملنا النقد فى صمت لصالح الوطن وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ولم يكن هناك أى استغلال لأى مواقف للمزايدة على حب الوطن".