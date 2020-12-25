شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله: قضايا المرأة المعيلة على رأس أولوياتها تحت القبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة آمال رزق الله، إن تركيبة برلمان 2020 تضم كافة القوى والتيارات السياسية والحزبية، موضحة أن البرلمان الماضى 2015 ألزم الجميع الوقوف بجانب الدولة لسن مجموعة من التشريعات لإثراء الحياة الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة، بينما سيعمل البرلمان الجديد على استكمال ملف الرعاية والحماية الاجتماعية لضخ مزيد من الدماء الجديدة فى هذا الملف على وجه التحديد.

وقدمت النائبة الشكر للقيادة السياسية على الدعم للمرأة المصرية، وهذا التمثيل المشرف فى برلمان 2020 الذى تخطى نسبة الـ25% المنصوص عليها فى الدستور، بالإضافة إلى التمكين الحقيقى على أرض الواقع، فى كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات، موضحة أن المرأة استطاعت أن تكون عند حسن ظن الجميع، وستظل فى مقدمة الصفوف لصالح الوطن، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب وما أفرزته من كوادر شبابية تتمتع بخبرة كبيرة.

وتابعت فى تصريحات لـ"الخليج 365": "نتمنى أن نكون عند حسن ظن المواطن، ويتم تحقيق طفرة كبيرة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية"، مشيدة بحزمة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، والتى كان لها دور كبير فى عدم الوصول لسيناريوهات كارثية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضايا المرأة المعيلة على رأس أولوياتها تحت القبة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك مشروعات اقتصادية مخصصة للمرأة، خاصة وأن المرأة تعد دعامة أساسية من دعائم المجتمع، ولابد أن يكون هناك المزيد من القروض المتاحة للمرأة.