المكسيك تسجل 12485 إصابة جديدة بكورونا و861 وفاة

الجمعة 25 ديسمبر 2020

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس إنها سجلت 12485 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و861 وفاة، ارتفاعا من 11653 إصابة و816 وفاة في اليوم السابق.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و362564 حالة والوفيات إلى 121172.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.