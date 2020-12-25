سورية تسجل 130 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11

الجمعة 25 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء الخميس تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 70 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10701 شفيت منها 4997 حالة وتوفيت 652، وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا".

وكانت سورية قد شهدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في الثاني والعشرين من آذار/مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.